Obama quer se mudar para Washington no começo de janeiro O presidente-eleito dos EUA, Barack Obama, cogitou se instalar numa casa de hóspedes da Casa Branca no começo de janeiro, para que suas filhas comecem a frequentar a nova escola no dia 5, mas a casa já está reservada para eventos, disseram assessores na sexta-feira. As duas filhas do casal Obama vão freqüentar a escola particular Sidwell Friends já na primeira semana do ano, mas a família só pode se mudar para a Casa Branca depois da posse do novo presidente, em 20 de janeiro. Uma possibilidade avaliada foi a de que a família se instalasse na Casa Blair, que fica em frente à Casa Branca, no outro lado da avenida Pennsylvania. Mas a residência terá vários eventos diurnos nesse período, marcados com bastante antecedência, e só poderá ser ocupada a partir do dia 15. Uma funcionária do gabinete de transição disse que a Casa Branca "tem sido extremamente atenta em acomodar às necessidades da família Obama -- e todo o processo tem sido tranqüilo e amistoso". Ela não disse quais as possibilidades que a família está cogitando agora. O presidente-eleito costuma se instalar na Casa Blair dias antes da posse. "Ficaremos felizes em trabalhar com eles se quiserem usar o prédio na véspera do dia 15, durante alguns desses dias, sempre que não estiver sendo usado para eventos e recepções previamente marcados", disse uma fonte da Casa Branca. Embora Obama e o presidente George W. Bush sejam adversários políticos, fontes de ambos os lados dizem que a cooperação na transição tem sido relativamente boa.