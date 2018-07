Obama reconhece 'tropeços' após debate ruim

Falando para uma multidão de cerca de 6 mil pessoas em um show em Los Angeles, Obama elogiou os vários artistas --incluindo Jon Bon Jovi e Jennifer Hudson-- que se apresentaram anteriormente para o público.

"Eles simplesmente são perfeitos noite após noite. Eu não posso sempre dizer o mesmo", disse Obama, que recebeu risos e aplausos.

O bom desempenho de Romney no debate na quarta-feira ajudou a diminuir a diferença nas pesquisas do republicano para o presidente, que é o líder nacional e em vários Estados decisivos na eleição de 6 de novembro.

Obama, cuja campanha disse que iria fazer ajustes em consequência do resultado do debate, destacou que a vitória pela Casa Branca há quatro anos teve uma própria parcela de obstáculos, incluindo erros que ele próprio cometeu.

"Voltando em 2008, todo mundo sempre lembra a vitória, mas nem sempre se lembra dos tropeços pelo caminho", disse.

"As coisas sempre ficam boas em retrospecto. Mas durante... fizemos todos os tipos de erros. Nós fizemos trapalhadas. Eu fiz trapalhadas. Mas o povo americano nos levou adiante", disse.

Em outro evento de arrecadação para a campanha, mais íntimo, Obama comprometeu-se a trabalhar mais do que nunca para ganhar a reeleição, no que pode ter sido um esforço para tranquilizar seus partidários após a atuação no debate.

"Vocês vão me ver trabalhando tão duro quanto eu já trabalhei pelos próximos 30 dias", disse.

O presidente observou que o encontro com Romney aconteceu no mesmo dia do seu 20o aniversário de casamento, um fato que ele apresentou como outra possível razão para o mau desempenho.

"A data real do aniversário não foi tão romântica", disse ele aos risos do público, que incluía o ator George Clooney. "Houve alguma especulação sobre se isso teve algum impacto sobre o meu desempenho."

Obama está realizando uma série de eventos de captação de recursos na Califórnia, em um esforço para aumentar os cofres de sua campanha para a reta final da corrida contra Romney.

No sábado, a campanha anunciou que, juntamente com seus aliados do Partido Democrata, arrecadou um recorde de 181 milhões de dólares em setembro.