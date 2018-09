Obama recupera-se em disputa com Hillary por vaga democrata Duas semanas atrás, tomado por uma maré de azar, um incomodado Barack Obama reclamou: "Por que não posso comer meu waffle em paz?", quando um repórter atirou-lhe uma pergunta durante o café da manhã em um estabelecimento da Pensilvânia, pouco antes das prévias democratas naquele Estado. Na terça-feira de manhã, quando o atual líder da corrida pela vaga do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos sentou-se para degustar uma omelete em um restaurante de Greenwood (Indiana), o clima parecia ser bem mais ameno. Os eleitores acorriam às urnas de Indiana e da Carolina do Norte enquanto Obama comentava sobre seus planos e suas expectativas, além de fazer piada a respeito de seu peso. A acirrada disputa entre o senador do Estado de Illinois e sua adversária de partido, Hillary Clinton, testemunhou muitas reviravoltas. Mas, na terça-feira, Obama venceu com folga as prévias da Carolina do Norte, ao passo que Hillary conquistou um primeiro lugar apertado em Indiana. Os assessores do pré-candidato vieram a público argumentar que Obama recuperava seu favoritismo e que não demoraria muito para a senadora do Estado de Nova York ser obrigada a desistir da corrida pela vaga democrata. "Estamos nos aproximando da linha de chegada", disse o principal estrategista de campanha do pré-candidato, David Axelrod. "Temos muito o que comemorar hoje à noite e acho que o pessoal da Hillary tem muito sobre o que pensar." No entanto, se o senador encontra-se realmente prestes a concluir a disputa, ficando mais perto de tornar-se o primeiro presidente negro dos EUA, isso ocorrerá apesar de uma série de reveses ocorridos nas últimas semanas. Em fevereiro, enquanto acumulava vitórias consecutivas nas prévias democratas, o confiante e bem articulado Obama parecia garantir sua presença no embate pela Presidência do país contra o candidato republicano, senador John McCain, em novembro. No entanto, ao surgimento dos polêmicos sermões do ex-pastor de Obama, reverendo Jeremiah Wright, seguiram-se vários tropeços. A declaração do pré-candidato sobre os eleitores "amargurados" das pequenas cidades norte-americanas aferrarem-se a suas armas e à religião revelou-se um tiro no próprio pé. McCain e Hillary usaram aquelas palavras para acusar Obama de ser elitista. VIGOR RENOVADO Seu fracasso nas prévias de Ohio e da Pensilvânia levantou dúvidas sobre a elegibilidade dele, já que, naqueles Estados, saiu-se mal com os eleitores brancos da classe operária, um eleitorado tradicionalmente democrata. Obama pouco contribuiu ao ter um desempenho fraco em um debate em Filadélfia, quando ficou na defensiva a respeito de Wright, de seu patriotismo e do motivo pelo qual havia optado por não usar o broche da bandeira norte-americana na lapela. Antes das prévias na Pensilvânia, no dia 22 de abril, Obama apresentou ares de cansaço e falou sobre sentir saudade de suas duas filhas. O pior momento do pré-candidato ocorreu quanto Wright voltou à cena e repetiu suas declarações controversas, entre as quais a de que os ataques de 11 de setembro de 2001 e a disseminação da Aids entre os negros eram em parte culpa do governo norte-americano. Naquele momento, Obama adotou uma medida que até então parecia relutante em adotar: cortou seus laços com Wright de forma categórica. Um dia depois, começou a fazer campanha em Indiana com um vigor renovado, realizando vários eventos como piqueniques e visitas a rinques de patinação, a fim de mostrar seu lado "homem comum." Mais relaxado, Obama respondeu com frequência às perguntas de repórteres e adotou um ar mais espontâneo. O pré-candidato e seus assessores depararam-se com uma questão favorável quando Hillary começou a dar apoio a uma "suspensão" temporária do imposto cobrado sobre a gasolina -- uma idéia defendida também pelo candidato republicano. Obama afirmou ser contrário à idéia por uma questão de princípios e acusou a adversária de oportunismo político. Quando a maratona de eventos de campanha chegava ao fim, o pré-candidato caiu da cama às 4h30, na terça-feira, para conceder entrevistas a canais de TV e para visitar operários em uma obra. Ele terminou o dia à meia-noite, cumprimentando os trabalhadores de uma fábrica de peças de automóveis em Indianápolis. Na manhã de quarta-feira, Obama regressava para casa. Quando seu avião pousou em Chicago, o senador sorria de orelha a orelha. Seus assessores lhe haviam dito que os resultados da votação em Indiana ainda eram incertos, mas que a vantagem de Hillary, se confirmada, seria muito pequena. "Bom trabalho", afirmou Obama a seus principais assessores pouco antes de sair do avião ao lado de sua mulher.