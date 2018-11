Obama se diz 'perplexo' com reação a comentário sobre Iraque O candidato àPresidência dos Estados Unidos Barack Obama disse no sábado queseu plano de pôr fim à guerra do Iraque não mudou e se declarouperplexo pela grande repercussão de sua declaração, na semanapassada, de que poderia aperfeiçoar em seu cronograma deretirada de tropas norte-americanas. "Para mim, dizer que vou aperfeiçoar minhas políticas não éinconsistente de maneira nenhuma com declarações anteriores enão muda minha visão estratégica de que esta guerra tem determinar e que vou dar um fim a ela como presidente", disse odemocrata a jornalistas em seu avião de campanha. Obama, que foi veemente em sua oposição à guerra durante acampanha pela indicação da candidatura democrata, disse naquarta-feira que poderá alterar seu plano de trazer as tropaspara casa em 16 meses depois que assumir o poder, dependendodas condições de combate. O comentário gerou uma grande cobertura da mídia e críticasda esquerda e da direita, com os republicanos dizendo quemostrava como Obama está vacilando na questão do Iraque. "Fiquei um tanto perplexo pelo frenesi que causei com umadeclaração que, a meu ver, era bem inócua", disse ele em um vôode Montana para Saint Louis. "Estou absolutamente comprometidoa dar um fim à guerra. Vou convocar os chefes de Estado-Maiordas Forças Armadas e dar a eles uma nova tarefa: dar um fim àguerra." Obama enfrentará o republicano John McCain, um fortedefensor da guerra, na disputa presidencial de novembro, quecertamente terá como um de seus focos o conflito do Iraque.O democrata disse que não cometeu um erro na quarta-feira comsua escolha de palavras ao descrever a questão do Iraque -mesmo que tenha convocado outra entrevista com a imprensaalgumas horas depois de seus comentários iniciais paraesclarecer sua posição. Ele colocou a culpa nos repórteres. "Fico surpreso de ver como cada palavra foi medidamilimetricamente. Eu não disse nada de novo, nada que não haviadito há um ano, quando era senador", afirmou o candidato, queainda é senador pelo Estado de Illinois. "Se observarem nossa posição, verão que é muitoconsistente", disse ele. "Estou resoluto na minha convicção deque isso foi um erro estratégico e que esta guerra tem determinar. Será um erro estratégico ainda maior continuar umaocupação indefinida, do tipo que John McCain prometeu." Obama disse que sua disposição em considerar as mudanças emcampo e as ramificações em potencial da retirada revelam umcontraste absoluto com a posição do presidente George W. Bush.