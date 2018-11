Obama se encontra com presidente afegão em Cabul O candidato democrata à Presidência dosEstados Unidos, Barack Obama, se encontrou neste domingo com opresidente afegão, Hamid Karzai, em seu segundo dia de visitaao Afeganistão, realizada com o objetivo de demonstrar acompetência de Obama em política externa. Obama já fez críticas anteriormente a Karzai, que preside oAfeganistão desde que forças afegãs e tropas lideradas pelosEUA derrubaram do poder o grupo radical islâmico Talibã, em2001, mas nesta visita o democrata disse que seu objetivo éouvir e não levar mensagens duras. Imagens de TV mostraram um Obama relaxado conversando comKarzai, tendo ao lado seus colegas de Senado Chuck Hagel e JackReed e ministros afegãos no palácio presidencial de Cabul, quetem um forte esquema de segurança. Obama é senador pelo Estadodo Illinois. "Na reunião as duas partes falaram sobre a situação noAfeganistão e em toda a região, a campanha mundial contra oterrorismo e o narcotráfico e também sobre uma maior expansãodas relações entre os EUA e o Afeganistão", informou o paláciopresidencial afegão em um comunicado. Obama também vai visitar o Iraque, Jordânia, Israel,Alemanha, França e Grã-Bretanha em um giro internacional que,ele espera, possa ser uma resposta às críticas dos republicanosde que não tem experiência para ser o comandante-chefe dasForças Armadas. Na semana passada, Obama criticou Karzai em uma entrevistaà CNN. "Acho que o governo de Karzai não saiu do bunker paraajudar a organizar o Afeganistão e o governo, o Judiciário e asforças policiais, de um modo que transmitisse confiança aopovo. Por isso há uma porção de problemas lá", disse entãoObama à TV. Karzai já foi o queridinho do Ocidente, mas agora enfrentacríticas crescentes em casa e no exterior por não adotarmedidas duras para coibir a corrupção desenfreada e combaterantigos senhores de guerra e a produção de drogas em níveisrecordes --fatores que alimentam a insurgência do Talibã, queestá crescendo. Mas ao ser indagado, antes da viagem, se usaria palavrasduras com Karzai e com o primeiro-ministro iraquiano, Nurial-Maliki, Obama respondeu: "Estou mais interessado em ouvir doque falar." "E acho que é muito importante reconhecer que estou indo lácomo senador dos EUA. Temos um presidente por vez, portanto étarefa do presidente enviar tais mensagens", disse Obama. (Reportagem adicional de Sayed Salahuddin)