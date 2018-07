Obama se prepara para debates e se esforça para ser conciso

O assunto? Seu adversário, o candidato presidencial republicano Mitt Romney. O teste? Seu confronto direto com o ex-governador de Massachussets no primeiro debate cara a cara, no mês que vem.

Com a corrida ainda apertada, apesar da ligeira vantagem de Obama nas pesquisas, os riscos são altos para os dois candidatos que precisam ter um bom desempenho nos três debates deste outono e ganhar impulso para vencer a eleição em 6 de novembro.

Forçado a fazer malabarismos para governar e cumprir seus compromissos de campanha, Obama encaixa um tempo para a preparação para o debate sempre que pode.

"Não podemos nos dar ao mesmo luxo que Romney em termos de tempo," disse o principal estrategista de Obama, David Axelrod.

Isso significa que Obama usa os voos à bordo do Air Force One, para Nevada, Colorado e outros estados que ainda não decidiram qual candidato vão apoiar, para se atualizar sobre as posições de Romney, ou estuda à noite, na Casa branca, quando está na capital dos EUA.

"Ele passou muito tempo lendo e principalmente se familiarizando com o que o Governador Romney disse ao longo dessa campanha", disse Axelrod. "Quer dizer, ele está muito familiarizado com o seu próprio material, mas não estava muito familiarizado com o de Romney."

Obama vai aguçar suas habilidades contra o senador John Kerry, o candidato democrata à presidência de 2004, que fará o papel de Romney em debates simulados.

Os assessores querem que ele se esforce para ser breve - uma mudança na sua tendência de falar longamente, que pode cansar os telespectadores e fazer com que ele pareça distante.

O parceiro de treinamento de Romney, é o senador de Ohio, Rob Portman, que fez o papel do presidente em vários debates simulados nas últimas semanas. Portman disse aos jornalistas na sexta-feira que Romney está "indo muito bem."

ROMNEY PRECISA ACERTAR OS GOLPES

Agora que as convenções dos dois partidos acabaram, os debates são os últimos eventos importantes, que servirão para definir a corrida para a Casa Branca.

O primeiro encontro, na Universidade de Denver, no Colorado, no dia 3 de outubro, vai se concentrar na política interna, enquanto o segundo, na Universidade de Hofstra, em Nova York, no dia 16 de outubro, permitirá que o público faça perguntas.

O vice-presidente Joe Biden e o deputado Paul Ryan se enfrentarão em Danville, Kentucky, no dia 11 de outubro, no único debate vice-presidencial.

O último confronto entre Obama e Romney , em Boca Raton, na Flórida, no dia 22 de outubro, terá como foco a política externa, um ponto forte para Obama.

Se as pesquisas permanecerem iguais até o início dos debates, Romney terá que ter uma participação eloquente e forte o suficiente para reverter o impulso de Obama. Ele ganhou alguma experiência em fazer isso quando derrotou uma série de adversários republicanos em debates realizados durante as eleições primárias do seu partido.

"Romney está em vantagem considerável, devido à enorme quantidade de debates do partido republicano que ele enfrentou com sucesso há apenas alguns meses," disse o estrategista republicano Ron Bonjean. "Embora Obama seja um orador incrível, ele não costuma fazer coletivas de imprensa ou correr riscos, permitindo-se ser desafiado."

Um debate cara a cara com o presidente naturalmente deixa o desafiante numa posição mais alta e historicamente, o titular perde o primeiro debate.

Mas Romney tem desvantagens.

Eleitores o veem como sendo menos agradável do que Obama, uma qualidade que pode ser aumentada no palco do debate, e o rico ex-executivo de empresas privadas de investimentos é mais propenso a cometer gafes do que o seu adversário democrata.

Romney desafiou o governador do Texas, Rick Perry, para uma aposta de 10 mil dólares, durante um dos debates das eleições primárias, reforçando a imagem de que estaria fora de sintonia com os norte-americanos médios.

(Por Jeff Mason)