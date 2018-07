Obama se reúne com altos executivos dos EUA Altos executivos de várias empresas, entre as quais a fabricante de aviões Boeing, a montadora de veículos Ford, e o banco JPMorgan Chase, reuniram-se na quarta-feira com o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama. O encontro reservado com executivos dos setores automobilístico, de tecnologia, de saúde, energético, dos serviços financeiros e das telecomunicações ocorreu em Chicago. O comitê de campanha de Obama, no entanto, evitou divulgar detalhes sobre a reunião. Alan Mulally, diretor-executivo da Ford, disse ter citado suas opiniões sobre os rumos do setor manufatureiro nos EUA e considerou o encontro bastante produtivo. "A vitalidade de nossa economia dependerá de o nosso governo selar uma parceria com a indústria", afirmou Mulally. Outras empresas contatadas pela Reuters não quiseram se manifestar a respeito do assunto. Nas últimas semanas, Obama, senador pelo Estado do Illinois, concentrou-se nas questões econômicas. O candidato citou propostas sobre reduzir impostos e conceder outros benefícios para os trabalhadores ao fazer campanha em Estados como Michigan, Ohio e Minnesota. Entre os presentes no encontro estavam: Mulally, da Ford; James Bell, diretor financeiro da Boeing; Jamie Dimon, diretor-executivo do JPMorgan; Mark Gallogly, fundador da empresa Centerbridge Partners ; Jim Rogers, diretor-executivo da Duke Energy ; Ronald Williams, diretor-executivo da Aetna ; Brian Roberts, diretor-executivo da Comcast ; e Robert Glaser, diretor-executivo da RealNetworks . As empresas representadas no encontro com Obama possuem grande peso na economia norte-americana, mas alguns setores contaram com uma presença maior. Grandes empresas de Wall Street perderam blihões de dólares na retração global de crédito decorrente da crise no mercado imobiliário dos EUA. A venda de automóveis caiu por causa do desaquecimento da economia e do alto preço da gasolina. E os fabricantes de avião deparam-se com a possibilidade de perder faturamento devido à deterioração das contas das companhias aéreas norte-americanas. Obama deve participar de um fórum sobre competitividade econômica na quinta-feira, em Pittsburgh, no qual devem estar presentes outros empresários destacados como Rick Wagoner, diretor-executivo da General Motors . Tanto Obama quanto seu adversário do Partido Republicano, John McCain, defendem a adoção de medidas para enfrentar a alta do preço dos combustíveis, fenômeno responsável por prejudicar a economia norte-americana. Empresas automobilísticas, em especial, buscam créditos fiscais e outros instrumentos de ajuda do governo federal a fim de reequipar suas fábricas e atender à demanda dos consumidores por carros eficientes do ponto de vista do consumo de energia. Ford, GM e Chrysler se mexem para desenvolver carros "flex", movidos a eletricidade e outros tipos de combustível. McCain disse nesta semana que, se for eleito, seu governo pagaria um prêmio de 300 milhões de dólares para a empresa que criar a próxima geração de baterias capazes de alimentar o motor de carros. (Reportagem de Caren Bohan em Chicago e John Crawley em Washington)