Obama tem ampla vantagem entre eleitores que já votaram-pesquisa

Obama vence Romney por 59 por cento a 31 por cento entre os eleitores que votaram por antecipação, de acordo com pesquisa da Reuters/Ipsos compilada nas últimas semanas.

O tamanho da amostra de votos desses eleitores é relativamente pequeno, mas a vantagem dos democratas está bem acima da margem de erro da pesquisa - uma medida da precisão do levantamento, que define um intervalo de credibilidade, estipulada em 10 pontos percentuais.

Faltando mais de três semanas para as eleições presidenciais de 6 de novembro, 7 por cento dos pesquisados disseram já ter votado, seja pessoalmente seja pelo Correio.

O levantamento online da Reuters/Ipsos é outro indicador de que o voto antecipado provavelmente terá um papel mais importante este ano do que em 2008, quando aproximadamente um em cada três eleitores depositaram seu voto antes do dia da eleição. A votação já está em andamento de alguma forma em pelo menos 40 Estados.

Tanto a equipe de Obama como a de Romney faz um chamado aos partidários para que votem o mais cedo possível, de modo que a campanha possa se concentrar em operações porta-a-porta ou por telefone em busca do voto daqueles que ainda estão indecisos ou precisam de mais estímulo para ir às urnas.

O voto antecipado teve um grande papel na vitória de Obama sobre o republicano John McCain, em 2008, e a sua campanha busca repetir esse sucesso este ano.

O levantamento Reuters/Ipsos indica que os esforços dos democratas parecem estar surtindo efeito, embora sua vantagem possa se erodir à medida em que se aproxima o dia da eleição.

A campanha de Obama diz que ele lidera o voto antecipado nos Estados de Iowa e Ohio, e perde por uma margem menor do que em 2008 em outros Estados chamados de oscilantes. Sua expectativa é que os esforços para incentivar o voto antecipado possa ajudar a campanha a superar uma enxurrada de anúncios negativos previstos para inundar os meios de comunicação nas últimas semanas antes das eleições.

"Fizemos investimentos antecipados em Estados que são campo de batalha, onde há meses temos registrado pessoas e mantido conversas abertas com indecisos, para erguer uma organização enraizada que abrirá caminho quando os votos forem contados", disse o porta-voz Adam Fetcher.

DEBATE ENTUSIASMA EQUIPE DE ROMNEY

A campanha de Romney diz estar vencendo ou empatando com Obama entre os eleitores que já votaram em vários dos Estados em que a disputa é apertada, como Flórida, Carolina do Norte, Colorado, Nevada e New Hampshire. A equipe do republicano afirma ter constatado um grande aumento no número de voluntários e de entusiasmo de eleitores depois do forte desempenho de Romney no debate contra Obama em 3 de outubro.

"Nós não só estamos mantendo o passo com a barulhenta máquina de Obama, mas acreditamos que nosso desempenho no terreno nos levará à frente na linha de chegada no dia da eleição", disse o diretor político da campanha de Romney, Rich Beeson.

A precisão das pesquisas online da Reuters/Ipsos online é medida por meio do intervalo de credibilidade. Para as 6.704 pessoas a quem se perguntou se já tinham votado, o intervalo de credibilidade era de 1,3 ponto. Para as 361 que responderam já terem depositado seus votos, o intervalo de credibilidade era de 10 pontos.