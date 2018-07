Obama tem reunião privada com Hillary O provável candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, se reuniu privadamente com a ex-rival Hillary Clinton na quinta-feira, num momento em que o partido busca se unir para a campanha presidencial após uma longa batalha pela indicação partidária. "A senadora Clinton e o senador Obama se reuniram nesta noite e tiveram uma discussão produtiva sobre o importante trabalho que precisa ser feito para obter sucesso em novembro", afirma um comunicado conjunto divulgado pelas duas campanhas. O porta-voz da campanha de Obama, Robert Gibbs, disse a jornalistas em um vôo para Chicago que o senador por Illinois se reuniu com Hillary, mas ele recusou-se a divulgar o local do encontro ou o que foi discutido. Obama deveria ter voltado a Chicago na noite de quinta-feira após um comício no norte da Virgínia, mas não pegou o vôo e se esquivou dos repórteres que viajavam com ele para se reunir secretamente com Hillary. Gibbs negou informações de que o encontro teria acontecido na casa da ex-primeira-dama em Washington. Enquanto Obama aproveitava seu primeiro evento como provável candidato democrata, correligionários de Hillary o pressionavam a convidá-la para a vaga de vice em sua chapa para a disputa contra o republicano John McCain. Mas Hillary procurou distanciar-se desse fato e afirmou que a decisão sobre o candidato a vice-presidente depende apenas de Obama. Críticos de Hillary a têm acusado de tentar forçar sua entrada na chapa de Obama como candidata a vice. Um assessor da senadora por Nova York divulgou comunicado buscando afastar essas agressões. "A senadora Clinton deixou claro ao longo de todo esse processo que fará o que puder para eleger um democrata para a Casa Branca. Ela não está buscando a vice-presidência, e ninguém fala por ela, exceto ela própria", disse o porta-voz Phil Singer. "A escolha é do senador Obama e somente dele." Aqueles que apóiam uma chapa Obama-Hillary acreditam que essa será a melhor maneira de unir o Partido Democrata após uma dura batalha pela indicação partidária. (Reportagem adicional de Jeff Mason e Donna Smith)