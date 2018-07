Obama tem vitória financeira sobre Romney em agosto

O estratégico grupo externo de financiamento pró-Obama, em uma rara demonstração de força no mês passado, arrecadou mais dinheiro do que o grupo pró-Romney. O candidato republicano continua a levantar mais dinheiro para o comitê nacional do partido do que a sua própria campanha, a qual analistas de financiamento de campanha dizem limitar o âmbito de utilização dos fundos.

Com a eleição de 6 de novembro se aproximando, a capacidade dos candidatos para sustentar grandes operações de base e ter flexibilidade de resposta rápida por meio de publicidade de TV pode ser crucial na corrida pela Casa Branca.

Desde abril, Romney dependeu de seus apoiadores externos para mais da metade de seus anúncios, revelou um estudo acadêmico na semana passada -- muito mais do que Obama, cuja campanha tem gastado a um ritmo veloz em sua vasta infraestrutura e compra de anúncios.

Mas em agosto o estratégico grupo de apoio de Romney --Restore Our Future-- angariou 21,2 milhões de dólares, em queda pelo segundo mês seguido, apontaram as informações divulgadas e arquivadas junto à Comissão Eleitoral Federal.

Isto deixou o grupo com apenas 7,4 milhões de dólares em dinheiro disponível, levantando questões sobre qual será o peso da força de compra de anúncios na reta final.

Arrecadando 7 milhões de dólares em agosto, o Restore Our Future --cujos anúncios agressivos contra adversários de Romney foram fundamentais para conquistar a nomeação republicana-- ficou atrás do grupo pró-Obama Priorities USA Action, que tem lutado há muito para atrair doadores democratas, que normalmente desdenham da captação ilimitada de recursos dos grupos externos, os chamados Super PACs.

O Super PAC pró-Obama marcou seu melhor mês de levantamento de recursos, com 10,1 milhões de dólares, e tinha 4,8 milhões de dólares no banco.

(Reportagem adicional de Patrick Temple-West)