Obama terá encontro reservado com empresários em Brasília

Segundo a assessoria da CNI, além do presidente da entidade, Robson Andrade, participam do grupo brasileiro os presidentes da Vale, Roger Agnelli; da Petrobras, Sérgio Gabrielli; da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy; e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Outros cinco empresários norte-americanos também participam do breve encontro reservado com o presidente Obama.

Na cúpula, cerca de 400 empresários e executivos dos dois países irão participar de um painel sobre energia. Fechando o encontro, Obama deve fazer um discurso previsto para 45 minutos.

Antes, Obama se reúne com a presidente Dilma Rousseff e participa de almoço no Itamaraty com autoridades, políticos, empresários, executivos e sindicalistas. No domingo tem agenda no Rio de Janeiro.

