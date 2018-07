Obama teve sua melhor arrecadação em setembro

A boa notícia para Obama ocorre numa semana em que ele tenta afastar a má impressão deixada por seu primeiro debate contra o desafiante republicano Mitt Romney, na noite de quarta-feira.

Três pessoas que arrecadam milhares de dólares para a campanha dizem que a equipe de Obama deve divulgar uma cifra bem superior relativa a setembro do que os 114 milhões de dólares obtidos pelo candidato e por seu partido em agosto.

As três fontes, muito envolvidas com a operação financeira, disseram que a campanha tem a meta de arrecadar em outubro o dobro de setembro, o que deixaria Obama e seus aliados prestes a alcançar a inédita marca de 1 bilhão de dólares no atual ciclo eleitoral.

"As pessoas estão entusiasmadas com Obama", disse o ex-inspetor de contas da Califórnia e importante arrecadador da campanha, Steve Westly. "Obama tem os fatos a seu lado, a economia está melhorando, e nosso lado está maior do que o lado deles. Romney, em grande medida, vai ficar sem tempo."

A repercussão da Convenção Nacional Democrata que oficializou a campanha de Obama e a modesta liderança do presidente sobre Romney durante as pesquisas em setembro contribuíram para o bom resultado no mês.

Nesse período, o republicano também precisou lidar com os efeitos nocivos de um vídeo no qual aparecia dizendo que 47 por cento dos norte-americanos que recebiam ajuda do governo eram "vítimas".

Funcionários da campanha de Obama não quiseram comentar cifras específicas, mas disseram que esse foi o melhor setembro de uma campanha.

Superaria, portanto, o resultado da campanha de Obama em setembro de 2008, quando foram arrecadados 150,7 milhões de dólares. Somando-se à arrecadação feita pelo Partido Democrata, o total chega a 193 milhões de dólares.

A campanha de Obama em 2008 foi a mais rica de todos os tempos, obtendo 750 milhões de dólares em doações --total que chegou a quase 1 bilhão junto com a arrecadação partidária.

No fim de agosto, último dado disponível, Obama e o Comitê Nacional Democrata já somavam 742 milhões de dólares, contra 630 milhões obtidos por Romney e pelo Comitê Nacional Republicano.

(Reportagem de Eric Johnson, em Cincinnati, Ohio; e de Alina Selyukh, em Washington)