Obama vai a Casa Branca e se reúne com Bush nesta 2a Menos de uma semana depois de vencer as eleições presidenciais norte-americanas, Barack Obama vai a Washington nesta segunda-feira para ouvir do atual presidente, George W. Bush, os desafios que o esperam a partir do dia 20 de janeiro. Obama, 47, que venceu as eleições depois de dois anos de campanha prometendo "mudança" --principalmente em relação às políticas econômica e externa de Bush--, vai deixar a política de lado no encontro. Acompanhado pela mulher, Michelle, a visita de Obama durará cerca de 90 minutos. A família conhecerá a casa que se tornará seu novo lar e, então, Bush e Obama se sentarão para discutir questões relacionadas à passagem de poder, aos problemas da economia norte-americana e à guerra no Iraque. Bush, cuja baixa popularidade ajudou Obama e o Partido Democrata a vencer as eleições, disse que vai fazer o que puder para ajudar Obama na transição. "Garantir que essa transição ocorra sem falhas é uma prioridade importante nos meu tempo restante no gabinete", disse Bush no sábado, em seu discurso semanal no rádio. "Nas próximas semanas, vamos pedir a autoridades administrativas que informem a equipe de Obama sobre as principais políticas em curso, do mercado financeiro à guerra no Iraque", disse. Bush disse que manterá Obama informado sobre decisões importantes que tomar nos próximos dois meses, particularmente em questões como a economia e o Iraque. Obama deixou claro que Bush é o presidente até o dia 20 de janeiro e disse que buscará formar um governo rapidamente e se preparar para "já chegar trabalhando" quando tomar posse.