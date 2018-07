Obama vai anunciar pacote de resgate econômico, dizem assessores O candidato democrata a presidente dos EUA, Barack Obama, fará na segunda-feira às 14h30 (hora de Brasília) um importante discurso para apresentar um plano de recuperação econômica para o país, segundo assessores dele. "Hoje em Toledo, Ohio, o senador Obama fará um importante pronunciamento político para apresentar seu plano de resgate econômico para a classe média", disse nota divulgada pela campanha, sem entrar em detalhes. Pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada na segunda-feira mostra Obama 4 pontos percentuais à frente de seu rival republicano, John McCain, para a eleição do próximo dia 4. Outras pesquisas dão vantagem de dois dígitos ao democrata, como é o caso do levantamento Washington Post-ABC News de segunda-feira (53 a 43 por cento para o democrata entre prováveis eleitores). A subida de Obama nas pesquisas coincide com o agravamento da crise financeira nos EUA, e na avaliação da maioria dos eleitores o democrata está mais capacitado do que McCain para lidar com questões econômicas. Obama tem criticado seu rival por ser errático em suas propostas econômicas, saltando de uma para outra. Na nota sobre o discurso, a campanha democrata disse: "Nossa economia enfrenta a maior incerteza em mais de 70 anos, perdemos 760 mil empregos neste ano, e a taxa de desemprego deve atingir 8 por cento. As famílias, que viram sua renda declinar em 2.000 dólares (anuais) na 'expansão' econômica de 2000 a 2007, agora correm o risco de uma perda ainda mais profunda em seus rendimentos." Obama e McCain realizam na quarta-feira o último debate antes da eleição. Também na segunda-feira, McCain discursa num comício na Virgínia, um Estado estratégico, onde prometerá a simpatizantes que vai superar Obama nas pesquisas, segundo assessores. Uma fonte da campanha disse que o senador adotará um "tom mais incisivo" contra seu rival. McCain e assessores também estão discutindo novas propostas econômicas, que podem ser divulgadas ainda nesta semana. (Reportagem de Arshad Mohammed)