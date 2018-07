Obama vai para a decisão

A batalha política pela sede da Olimpíada de 2016 chega ao ponto máximo. O Estado obteve informações do governo dinamarquês confirmando os planos do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de desembarcar em Copenhague na sexta-feira para conseguir votos para Chicago. Não há nada garantido oficialmente, mas o planejamento prevê esquema detalhado, em que Obama mantém contato com os integrantes do COI para pedir votos.

Na próxima semana, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se reúne no país escandinavo para escolher entre Rio, Chicago, Tóquio e Madri a sede do evento. Pela programação, Obama interromperá a administração da maior crise financeira em 60 anos e a gerência de guerras no mundo para pedir votos para sua cidade. Ele chega pela manhã no dia da votação, se reúne com os integrantes mais fundamentais do COI e, logo após a votação, embarca de volta aos Estados Unidos.

Obama ainda será o primeiro a discursar, o que lhe dará vantagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o terceiro. A presença do americano balança os concorrentes, que torciam para que o carismático chefe de estado não viajasse.

O Rio terá Lula, quatro ministros e a presença de Pelé em Copenhague. Representantes das outras candidaturas já admitem que a eventual viagem de Obama será um "duro golpe", ainda que a linha oficial do COI seja de que a presença de presidentes não terá grande influência no resultado da votação.

Oficialmente, a Casa Branca ainda não confirma a viagem de Obama. Mas admite que a ida é possível para defender pessoalmente Chicago. Por enquanto, se fala que apenas sua mulher, Michelle, irá à sessão. Mas uma equipe de assessores de Obama esteve em Copenhague por vários dias para preparar a visita do presidente.

Jacques Rogge admitiu ontem que a escolha da sede dos Jogos de 2016 será uma decisão que vai bem além das questões esportivas. De acordo com o presidente do COI, todas as cidades têm as mesmas condições técnicas para realizar o evento. "Não há diferenças de qualidade entre elas."

Se perderem, os Estados Unidos ficarão sem Olimpíada por mais de 20 anos, algo que não passa pela cabeça de seus dirigentes - a última vez que receberam foi em 1996, em Atlanta. A pressão política e comercial dos americanos pode minar as possibilidades do Rio. Um dos maiores patrocinadores do COI é o McDonald''s Corp, exatamente com sede em Chicago. O presidente da companhia foi um dos que sairam em busca de doações para a cidade.

O McDonald"s oficialmente afirma que não está apoiando uma candidatura específica. Mas uma palestra da direção de marketing da rede de lanchonetes demonstrou de que lado a empresa se alinhará. A decisão de manter o patrocínio ao COI dependeria da eleição de Chicago para 2016. Outra pressão vem da Fox Channel. A empresa já anunciou que não saberia se teria interesse em transmitir a Olimpíada, se ela não ocorresse em Chicago.