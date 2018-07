Obama vai revelar planos econômicos em discurso na convenção democrata

Obama fará seu discurso de aceitação da nomeação presidencial do seu partido em um local muito menor do que o previsto, a Time Warner Cable Arena, com capacidade para 20 mil pessoas, depois que a ameaça de uma tempestade frustrou os planos de realizar o evento em um estádio de futebol aberto com 74 mil lugares.

Obama terá a árdua tarefa de falar depois do ex-presidente Bill Clinton, que atacou de forma detalhada o adversário Mitt Romney e seus colegas republicanos em um discurso na noite de quarta-feira, animando a arena.

Sob pressão para dizer aos norte-americanos como ele vai criar empregos, Obama vai expor sua visão para um segundo mandato na Casa Branca, em um discurso televisionado nacionalmente que será assistido por dezenas de milhões de pessoas.

"O presidente tem agora uma oportunidade de falar sobre como levantar o país, como nós reconstruiremos a classe média, as coisas que temos de fazer em conjunto para alcançar o tipo de futuro que as pessoas estão procurando", disse o conselheiro da campanha David Axelrod à MSNBC.

O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, também vai falar na última noite de uma convenção de três dias que marca o início da temporada de outono da campanha, com os dois candidatos à Casa Branca em uma corrida acirrada.

Clinton empolgou os democratas na quarta-feira com uma defesa enérgica dos esforços de Obama para reparar a "bagunça" econômica causada pelo que, segundo Clinton, foram as políticas republicanas equivocadas de desregulamentação e cortes de impostos enormes para os ricos.

Os dois se abraçaram no palco depois do discurso, com Obama na expectativa de tirar vantagem da popularidade do ex-presidente e se beneficiar de sua capacidade de resumir claramente argumentos políticos complicados.

Obama e Romney estão quase empatados nas pesquisas antes da eleição de 6 de novembro, à medida que o atual presidente se esforça para defender sua reeleição em meio a uma recuperação econômica morna e o alto desemprego persistente de 8,3 por cento.

Obama tem ficado atrás de Romney, ex-governador de Massachusetts que enfatiza a sua experiência empresarial como chefe de um fundo de private equity, em muitas pesquisas na pergunta sobre quem lidaria melhor com a economia.

"BEM ACIRRADO"

O conselheiro sênior David Plouffe minimizou a expectativa de um grande impulso nas pesquisas após o encontro democrata.

"Acho que estamos fazendo bastante progresso esta semana, mas você não verá grandes saltos nesta eleição", disse ele ao programa "Good Morning America", da ABC. "Acredito que nos próximos 61 dias (a disputa) vai continuar bem acirrada."

Organizadores da convenção estavam tentando manter boa parte da programação desta quinta-feira à noite, incluindo algumas performances musicais, como o Foo Fighters. A ex-deputada do Arizona Gabrielle Giffords, ferida em um tiroteio em 2011, vai comandar o Juramento de Lealdade nesta quinta-feira, informou o jornal Roll Call.

Clinton preparou o palco para Obama com um discurso que respondeu diretamente às questões dos republicanos sobre se os norte-americanos estão melhores agora do que quando Obama assumiu a Presidência.

"Nenhum presidente --nem eu e nem ninguém antes de mim-- ninguém poderia ter consertado inteiramente todos os danos que ele encontrou em apenas quatro anos", disse Clinton sobre a economia que Obama herdou do ex-presidente George W. Bush, um republicano.

"Mas as condições estão melhorando e se vocês renovarem o contrato do presidente, vão perceber isso."