Obama vê avanço do G-8 e G-5 em questão climática Os países mais desenvolvidos e as principais potências emergentes do mundo deram "importantes passos adiante" no combate às mudanças climáticas, mas precisarão "ir além do que se espera deles" para fechar um acordo até o fim deste ano, avaliou hoje o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. "Tivemos um bom começo, mas sou o primeiro a admitir que os avanços sobre esta questão não serão fáceis", declarou Obama. "Não é uma tarefa pequena para 17 líderes superarem suas divergências numa questão como as mudanças climáticas", disse Obama.