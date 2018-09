Obama vence Carolina do Norte, Hillary lidera em Indiana Barack Obama e Hillary Clinton pareciam prestes a dividir as cruciais disputas presidenciais de Indiana e Carolina do Norte nesta terça-feira, deixando o senador por Illinois mais perto da indicação do Partido Democrata, mas sem acabar com as esperanças da ex-primeira dama. A CBS News projetou uma vitória de Hillary em Indiana, o que preservaria as frágeis chances dela no prolongado duelo democrata que agora segue para a disputa da semana que vem, em West Virginia. Quase duas horas e meia depois da projeção da CBS para Indiana, outras redes de TV não anteciparam o resultado com quase 84 por cento dos votos contabilizados e Hillary à frente, com 52 a 48 por cento. Os votos a serem contados ficam em áreas onde Obama deverá ter bons números. Obama bateu Hillary com clareza na Carolina do Norte, colocando a campanha dele de volta nos trilhos depois dos comentários sobre a amargura de moradores de cidades pequenas e uma controvérsia sobre os comentários do ex-pastor de Obama, o reverendo Jeremiah Wright. Os dois democratas estão se enfrentando há meses para representar o partido na eleição presidencial em novembro contra o republicano John McCain. "Nós vimos que é possível superar a política da divisão e da distração, que é possível superar os mesmos antigos ataques negativos", disse Obama em um comício em Raleigh, na Carolina do Norte. Obama, que seria o primeiro presidente negro dos EUA, começou seu discurso parabenizando Hillary por "o que parece ser uma vitória no grande Estado de Indiana". Uma otimista Hillary comemorou e disse aos seus partidários em Indianapolis: "É velocidade total rumo a Casa Branca". Hillary, senadora por Nova York que seria a primeira mulher presidente dos EUA, também pediu doações para manter sua campanha, que está recebendo muito menos recursos do que a de Obama. A grande vitória de Obama na Carolina do Norte, onde ele liderava por 57 a 43 por cento com cerca de 82 por cento dos votos contados, o deixou mais perto do número de 2.025 delegados necessários para ser indicado candidato na convenção do partido em agosto. O resultado foi um pesado retrocesso para os esforços de Hillary de superá-lo no número de delegados ou no voto popular durante a disputa Estado por Estado. Indiana e Carolina do Norte, que somados entregam 187 delegados para a convenção democrata, eram os maiores prêmios restantes na disputa. Restam apenas seis primárias, com 217 delegados em jogo. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jeff Mason)