Obama vence eleição em Nova York, segundo projeções O democrata Barack Obama derrotou o seu rival republicano John McCain na eleição presidencial norte-americana na terça-feira em Nova York, um dos Estados com mais votos no Colégio Eleitoral, segundo projeções da mídia do país. A vitória de Obama, no Estado da senadora Hillary Clinton, era amplamente esperada. Pesquisas de opinião que antecederam à votação davam a Obama 20 pontos percentuais de vantagem sobre o republicano McCain no Estado, que não apóia um republicano desde a eleição de Ronald Reagan em 1984. A vitória concede a Obama os 31 votos de Nova York no Colégio Eleitoral. O Estado só tem menos votos que Califórnia e Texas. Um candidato à Presidência precisar obter 270 votos no Colégio Eleitoral de um total possível de 538 delegados para vencer as eleições nos Estados Unidos. Os 538 membros do Colégio Eleitoral, não o voto popular, elegem efetivamente o presidente dos EUA.