Obama visitará Mianmar em 19 de novembro, diz fonte de Mianmar O presidente dos EUA, Barack Obama, planeja visitar Mianmar em 19 de novembro e se encontrar com o presidente do país, Thein Sein, e com a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, disse uma fonte do governo do país do Sudeste Asiático, nesta quinta-feira.