'Obamamania' chega às passarelas de Roma A popularidade global do presidente dos EUA, Barack Obama, refletiu-se na segunda-feira nas passarelas de Roma, onde um importante estilista exibiu um kaftan com o rosto dele, e outro dedicou um traje de "esperança" à primeira-dama Michelle. "Eu estava na Times Square (Nova York) quando ele foi eleito, e foi simplesmente uma bela emoção. Eu tive a sensação de voar", disse à Reuters o estilista Guillermo Mariotto, que desenhou o kaftan para a grife romana Gattinoni. "Ele é definitivamente um ícone fashion. É novo em folha, é um presidente negro, e é bonito demais." Mariotto colocou uma modelo norte-americana vestindo o kaftan de mangas compridas e comprimento até os tornozelos, feito de fibra natural. A estampa era o rosto solene de Obama em vermelho e bege, em toda a largura da peça, e a palavra "Mudança" na parte de baixo. No sábado, o estilista Fausto Sarli dedicou a joia da sua coleção -- um vestido rosa com cristais e ondas -- à primeira-dama Michelle Obama. "Dedicamos isto como uma mensagem de esperança -- que ela possa trazer esperança ao mundo durante este período de crise", disse um assessor de imprensa da grife. "É uma homenagem à audácia da esperança e da juventude." (Reportagem de Deepa Babington)