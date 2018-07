'Obamamania' nas eleições brasileiras é destaque no 'Guardian'

A notícia de que vários candidatos nas eleições municipais do Brasil adotaram o nome de Barack Obama obteve destaque na edição desta segunda-feira no jornal britânico The Guardian. Intitulada "Agora para os Barack Obamas do Brasil - todos os seis", a matéria explica que pelo menos seis candidatos nas eleições municipais optaram por concorrer com o nome do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos numa tentativa de ganhar vantagem sobre seus rivais. "Bem-vindos à Obamamania, estilo brasileiro", diz o texto. "Poucos países receberam a idéia de um primeiro presidente negro nos EUA de forma tão entusiasmada quanto o Brasil - país com uma das maiores populações de afrodescendentes na Terra, mas onde os negros ainda são minoria na política", diz a reportagem. Como parte da simpatia por Obama no Brasil, o jornal cita ainda que camisetas estampadas com o rosto do candidato estão por toda parte e o senador de Illinois é assunto freqüente em programas de televisão e colunas de jornais do país. 'Semelhanças' O Guardian entrevistou um dos candidatos que decidiu concorrer com o nome de Barack Obama, o carioca Cláudio Henrique dos Anjos, candidato a prefeito de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. "Como o ilustre parceiro americano, que tem familiares no Quênia, o Obama brasileiro também tem um pé na África. Seu avô era descendente de escravos", diz o texto. Segundo a matéria, o brasileiro busca inspiração no candidato democrata para seus discursos e trata dos mesmos temas como "renovação, mudança e transformação da cidade". O jornal afirma que, apesar das semelhanças, os dois Obamas ainda não se conheceram. No entanto, a reportagem afirma que Cláudio Henrique dos Anjos já afirmou que, caso seja eleito, irá convidar o verdadeiro Barack Obama para jantar em Belford Roxo. "Seria ótimo se ele pudesse vir e ver nossa realidade", disse o brasileiro ao jornal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.