Obesidade é ligada a menor volume cerebral

A obesidade está vinculada a um menor volume do cérebro e o excesso de gordura abdominal aumenta o risco de demência na velhice, afirma estudo publicado na Annals of Neurology. As conclusões são de pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston feita com 733 pessoas com idade média de 60 anos, que tiveram os cérebros escaneados e seus Índice de Massa Corporal (IMC), gordura abdominal e cintura medidos. Os resultados confirmaram estudo anterior, que havia sido feito com pouco menos de 300 pessoas. / AFP