Obesidade infantil preocupa o México

O Ministério da Saúde do México está preocupado com o crescimento das taxas de obesidade infantil no país. Mais de um terço dos adolescentes mexicanos está acima do peso. O México é o segundo país no mundo com as mais altas taxas de obesidade entre crianças, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo especialistas, o modo de vida mais urbano e a influência cultural das comidas industrializadas americanas estão elevando esses índices. O governo mexicano prepara um pacote de políticas para corrigir o problema.