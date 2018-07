Obesidade na infância pode adiantar doença em 20 anos A obesidade na infância e na adolescência pode adiantar em até 20 anos os problemas cardiovasculares, segundo o Dr. Raul Dias dos Santos, cardiologista e diretor da Unidade Clínica de Dislipidemias do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC). A informação é da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.