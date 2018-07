Objetivo de bandidos era matar o músico, diz polícia A Polícia Civil do Rio mantém em sigilo as investigações do assassinato do músico Carlos Eduardo Mendes de Jesus, de 32 anos, filho do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. Ele foi morto a tiros por volta das 4h do último sábado, quando saía de um bar em Realengo, zona oeste do Rio.