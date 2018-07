Objetivo de golpe era prejudicar Lula, diz Chávez

O presidente venezuelano Hugo Chávez disse neste sábado que o frustrado golpe de Estado de 2002 contra seu governo tinha como objetivo impedir a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Se nos batem, batem na Bolívia, batem até no Brasil, apesar do seu tamanho (...) O golpe de Estado contra mim tinha como objetivo afetar a candidatura do Lula, para ativar o efeito dominó contra-revolucionário na América Latina (...) mas não conseguiram", disse. A declaração foi feita durante o Congresso de fundação do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). O presidente Hugo Chávez, afirmou também que seu projeto de revolução não pode depender somente de uma pessoa e que sua "carta" para a reeleição já foi perdida. "Uma revolução não pode depender de um só homem, ou de uma mulher, de uma vanguarda (...) deve pertencer à massa da população", disse Chávez neste sábado, ao fundar o "partido da revolução". Chávez disse que deixará a presidência em 2013, quando termina seu mandato, mas não descartou a possibilidade de aplicar uma emenda constitucional para aprovar a reeleição sem limites de candidaturas, umas das principais propostas da reforma constitucional rejeitada no referendo em dezembro. "Eu vou embora em 2 fevereiro de 2013. Andam falando de uma emenda constitucional, eu não sei. Já não depende de mim", disse. "Fiz uma proposta que não foi aprovada (referendo). Eu já joguei e perdi, não vou jogar mais esta carta". Outra possibilidade do governo para aprovar a reeleição é a partir de um novo referendo que poderia ser convocado pelo Parlamento ou por meio da coleta de assinaturas de um grupo de eleitores. A fundação do PSUV foi limitada ao discurso do presidente. Não houve eleição dos representantes estaduais do partido, como estava previsto, e tampouco se discutiu as linhas gerais do estatuto partidário. Com o Congresso instalado, a partir de agora devem ser realizadas novas assembléias em que serão definidos temas como a ideologia e os mecanismos de seleção dos candidatos do PSUV às eleições regionais do mês de novembro. Poder regional Chávez "refunda" o PSUV com vistas nas eleições regionais, em que se definirá a nova estrutura política do país. Atualmente 22 dos 24 estados do país são governados por aliados do governo. "Só faltam dez meses (de campanha). Estamos obrigados a ganhar as eleições e ganhar bem (...) de maneira inquestionável, que seja uma montanha de votos", pediu Chávez a cerca de 1,7 mil delegados que participaram do evento. Depois da derrota no referendo, Chávez realizou uma reforma ministerial com a promessa de realizar uma gestão eficiente obedecendo aos chamados três R´s que são: revisão, 'reimpulso' e retificação. Chávez voltou a associar o regresso da oposição nos Estados à instalação de uma guerra no país e afirmou que a "máquina imperial dos Estados Unidos" seria quem financiaria seus adversários. "Imaginem-se qualquer opositor de prefeito de Caracas (...) imaginem eles governando Táchira, fronteira com a Colombia, com todos os paramilitares e gringos aqui (...) O que aconteceria aqui é uma guerra, porque eles virão por mim outra vez (...) utilizarão a violência para partir o país por ordem do império", disse. Chávez pediu que seu partido se afaste do "clientelismo e populismo" e propôs a união dos partidos e movimentos sociais de esquerda do continente para defender-se de uma "agressão imperialista". Do Brasil, participam do Congresso representantes do PT, PC do B e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.