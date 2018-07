Objeto achado em concessionária de SP não era bomba

O objeto foi encontrado por funcionários da concessionária, na Avenida dos Autonomistas, durante a revisão do veículo. A caixa preta, com tamanho de 15 por 8 centímetros, aproximadamente, estava totalmente embrulhada com fita adesiva, possuía uma luz piscando intermitentemente e estaca colada no eixo traseiro do carro.

Segundo a PM, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) retiraram o artefato e após a realização de uma explosão controlada foi constado que o objeto era um rastreador caseiro. Ninguém ficou ferido.