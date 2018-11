Objeto desafia atual classificação científica Um objeto do tamanho de um planeta, circulando em órbita de uma estrela anã marrom, é jovem demais para se encaixar nas teorias atuais sobre formação de planetas, segundo pesquisadores que avistaram o astro com o telescópio Hubble. Com massa até dez vezes maior que a de Júpiter, o astro teria se formado há 1 milhão de anos.