Obra causou problemas de check-in no Rio, diz Gol A Gol Linhas Aéreas informou, por meio de nota à imprensa, que, em razão das obras no setor A do terminal 1 do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, todo o atendimento a seus clientes foi transferido para o setor B daquele aeroporto. Mais cedo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou a empresa aérea por problemas no sistema de check-in ocorridos na madrugada desta terça-feira tanto no Galeão como no Santos Dumont, este também no Rio de Janeiro. A empresa tem cinco dias para esclarecer a falha à Anac.