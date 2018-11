Obra começa após saída de 'indigentes e viciados'

No documento, a USP afirma que a Farmácia Universitária será readaptada e o espaço central da vivência e as marquises passam por reformas.

A reitoria diz que o Centro de Vivência começou a ser revitalizado em 1998, com uma obra que consumiu R$ 3,2 milhões (custos de 2009). Ficou decidido que a área compreenderia uma livraria da Editora da USP (Edusp), a Farmácia Universitária, sedes de duas entidades e sanitários.

Em 2009, quando a reforma estava concluída, estudantes ocuparam o imóvel. "Restaram as áreas da Farmácia Universitária e da Livraria da Edusp, que não puderam ser utilizadas, pois seus acessos principais ficaram bloqueados pela ocupação." Continua o texto: "Grupos de alunos se sucederam na ocupação, vindo, finalmente, a dar lugar a indigentes e viciados em drogas".

Guardas universitários e PMs expulsaram punks que estavam no imóvel em 5 e 6 de janeiro, após reportagem do Estado mostrar o acampamento montado no espaço. O prédio estava sujo e com paredes e vidros pichados.

Em 9 de janeiro, a PM esteve de novo no imóvel. Um sargento agrediu e apontou a arma para um aluno negro porque ele não quis mostrar a carteira de estudante. A abordagem foi gravada e postada no YouTube. As imagens levaram ao afastamento das ruas de dois policiais, e a Corregedoria da PM instaurou sindicância para apurar o caso. / CARLOS LORDELO, ESTADÃO.EDU