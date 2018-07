Obra da Arena Corinthians é retomada após acidente, sem guindastes

Um efetivo de 1.350 trabalhadores retornou ao canteiro de obras na zona leste de São Paulo para retomar os trabalhos de revestimento em pisos e paredes, instalação elétrica e hidráulica e colocação de assentos na arquibancada, entre outros serviços, informaram a construtora e o Corinthians em nota.

No entanto, não serão utilizados guindastes como o que caiu sobre parte do estádio, na quarta-feira, quando içava o último módulo da estrutura da cobertura metálica. O Ministério do Trabalho embargou as operações com esses equipamentos até a apresentação de documentação solicitada pelo órgão.

A conclusão das obras, prevista para dezembro, deve atrasar até fevereiro, segundo informou uma fonte com conhecimento da situação, a tempo de sediar a abertura da Copa, em 12 de junho. Até o dia do acidente, 94 por cento do estádio estava concluído, segundo o Corinthians.

Na sexta-feira, o Corinthians anunciou ter assinado com a Caixa Econômica Federal acordo para a liberação de 400 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o estádio, conhecido como Itaquerão.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)