Obra da linha 6 do metrô começa este mês, diz Alckmin As obras de construção da Linha 6-Laranja finalmente têm data para começar: ainda neste mês. É o que afirmou nessa quinta-feira, 3, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), durante coletiva na entrega do trecho leste do Rodoanel, no penúltimo dia disponível ao tucano para participar de solenidades de inaugurações de obras públicas, em virtude da lei eleitoral. O ramal metroviário terá 15,3 km de extensão entre a Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista, e a Estação São Joaquim, na Linha 1-Azul, na região central.