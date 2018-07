Obra da Sabesp deixará 2 mi sem água por até 26 horas Cerca de 2 milhões de pessoas vão ficar sem água entre hoje e amanhã em quatro bairros da zona leste de São Paulo e em Mogi das Cruzes, Mauá, Santo André e Ribeirão Pires. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai fazer parada para manutenção, como troca de tubulações, do sistema de abastecimento de Rio Claro, que atende os distritos de Sapopemba, São Matheus, Santa Etelvina e Cidade Tiradentes e as quatro cidades. O serviço será realizado a partir das 17 horas e vai durar 26 horas. A Sabesp recomenda não realizar atividades que consumam muita água, como tomar banho demorado, lavar quintal, carro ou roupas. Segundo a empresa, a água nas caixas é suficiente para abastecer as casas. Rio Claro é o segundo menor sistema dos seis que abastecem a Grande São Paulo, com volume de 10 bilhões de litros diários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.