Obra de Kate Moss feito com batom é leiloado por R$ 144 mil

LONDRES - Um auto-retrato da modelo Kate Moss, feito com batom, foi vendido no sábado, 27, em Londres por 33,6 mil libras (R$ 144 mil) a um comprador britânico não identificado. A modelo fez o trabalho quando namorava o cantor Pete Doherty. Veja também: Artista faz Kate Moss em ouro A tela tem as marcas dos lábios da top model, manchas de sangue de Doherty e uma frase escrita por ele: "Quem precisa de sangue quando se tem um batom?" A venda só foi acertada depois do fim do leilão, na casa Lyon e Turnball. Doherty era dono da obra e a havia vendido a um comprador misterioso que decidiu levá-la a leilão. Um auto-retrato de Pete Doherty, autografado com sangue, também foi posto à venda mas não encontrou comprador.