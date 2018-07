Obra de pedágio causa congestionamento na Fernão Dias A construção de uma praça de pedágio da concessionária espanhola OHL/Autopista Fernão Dias provocou congestionamentos de até 16 quilômetros, na tarde de ontem, na Rodovia Fernão Dias (BR-381). Por causa das obras, houve o afunilamento para uma única pista na altura do km 904, em Cambuí, no sul de Minas, o que resultou numa grande fila no sentido Belo Horizonte-São Paulo. A reportagem levou aproximadamente 1h40 para percorrer o trecho entre o km 888 e o km 904. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas diz que informou a concessionária no início da tarde sobre o aumento no fluxo de veículos e a ?retenção? em Cambuí. A OHL passou então a bloquear completamente a estrada no sentido Minas, para aliviar o trânsito para São Paulo. Os motoristas que seguiam naquele sentido passaram a enfrentar lentidão de 2 km. A construção de uma outra praça de pedágio, em São Gonçalo do Sapucaí (MG), também provocou congestionamentos no sentido São Paulo, de 4 km. As obras de construção das praças estavam previstas para serem entregues em agosto - e ainda não têm previsão de término. De acordo com a assessoria da OHL, o atraso foi de responsabilidade do governo federal, que demorou para emitir as licenças ambientais e atrasou as desapropriações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.