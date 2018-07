Obra de terminal no Aeroporto de Guarulhos é iniciada A concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A informou nesta quarta-feira que iniciou as obras do Terminal 3 do aeroporto, que deve ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014. O TPS3, como é conhecido, terá capacidade para 12 milhões de passageiros e 194 mil metros quadrados.