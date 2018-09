Obra deixará bairros sem água em Curitiba na quarta Cerca de 270 mil pessoas podem ter o fornecimento de água comprometido na próxima quarta-feira. O número corresponde aos moradores de 37 bairros da cidade. O motivo são obras de melhoria e manutenção no sistema de abastecimento da cidade que serão realizadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A empresa recomenda o uso de reservatório (caixa de água) com capacidade para abastecer os moradores do imóvel por 24 horas.