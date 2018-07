Obra deixará ruas sem energia na zona sul de SP A AES Eletropaulo realizará amanhã obra de modernização da Subestação Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, das 8h30 às 14h30. Durante a execução dos trabalhos, o fornecimento de energia ficará afetado nas ruas Abílio Soares, da Rua Curitiba até a Rua Cubatão; Rua Carlos Steinen, entre as ruas Rua Dr. Sampaio Viana e Afonso Freitas; Rua Evaristo de Moraes; Rua Professor Alexandre Albuquerque; Rua Tutóia, entre as ruas do Livramento e Professor Alexandre Albuquerque; Rua Marechal Stenio Albuquerque Lima.