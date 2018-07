Obra do Metrô fecha ruas na zona leste de São Paulo O cruzamento entre as Ruas Amparo e Tomaz Izzo, região da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, será interditado a partir das 10 horas de hoje para a realização das obras da Linha 2-Verde do Metrô. A interdição deverá estender-se por três meses. A CET orienta o motorista que trafega pela Rua Amparo, próximo à Rua Tomaz Izzo, a se deslocar para uma pista auxiliar à esquerda e depois retornar ao trajeto original. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.