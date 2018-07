Obra do metrô terá parceria desde o início, diz Afif

Segundo Afif, a mudança foi decidida para acelerar o ritmo da expansão da rede de transporte sobre trilhos no Estado. Assim, explica, serão evitados problemas como os atrasos na construção da linha 4 do metrô - que é responsabilidade do Estado.

Segundo ele, a mudança acontece após alterações na legislação federal. "Por pressão do governo de São Paulo, o governo federal emitiu uma Medida Provisória que virou lei que permite que os recursos públicos entrem nos projetos desde o início na sociedade de propósito específico", disse. Com essa mudança, explica o vice-governador, os consórcios poderão construir as novas linhas e, durante a construção, receberão os recursos públicos previstos no investimento. "Será um novo modo de gerenciamento", disse.

Além da expectativa de um ritmo mais rápido na expansão das linhas, o vice-governador disse que o Estado pretende abocanhar parte do excesso de liquidez existente no mercado financeiro ao apresentar projetos de infraestrutura.

A primeira linha nesse novo modelo será a linha 6, laranja, que ligará o bairro de Brasilândia (na zona norte da capital paulista) ao bairro de São Joaquim (centro). A PPP tem investimento previsto de US$ 3,9 bilhões, sendo US$ 1,95 bilhão de responsabilidade do Estado. O edital será divulgado na quarta-feira, dia 30.