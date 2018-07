Obra do PAC sofre com chuva

Moradores dos apartamentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) em Manguinhos, na zona norte do Rio, protestaram ontem contra as condições de moradia nas unidades inaugurados em dezembro pelo presidente Lula. As chuvas de sábado inundaram apartamentos em vários andares nos prédios, que já apresentavam rachaduras e infiltrações antes do temporal.

Alguns moradores estão desalojados. "Meu apartamento no segundo andar alagou e fui para o de um amigo. Aqui, a água entrou pelo basculante da cozinha, que não fecha. Nos vizinhos, a água brotou por rachaduras nas paredes e pelos buracos para as lâmpadas", disse o síndico do bloco 1, Thiago da Silva, de 25 anos. As rachaduras nas escadas de cinco blocos e em alguns apartamentos preocupam. "No meu apartamento, a rachadura vai da sala até a cozinha. Não sei se é por causa do trem, que sacode o prédio ao passar", disse Roselita Maria dos Santos Souza, de 65 anos.

A maioria dos moradores se mudou em janeiro, mas o rodoviário Nilton Pereira de Matos, de 40 anos, ainda não conseguiu sair do barraco de alvenaria Favela de Mandela 3. "Quero que o tempo firme, pois entrou muita água e tenho medo de perder o pouco que tenho", disse. A dona de casa Michelle Oliveira Paiva, de 24 anos, moradora do 3º andar do bloco 5, era uma das mais revoltadas. "Meu marido improvisou um batente com tijolos na porta, porque água inundava o corredor e invadia a sala. Isso aqui foi inaugurado para a mídia", criticou.

Moradora do bloco 1, a mãe de Michelle, Rosângela de Oliveira, de 45 anos, lembrou que os laptops e geladeiras prometidos pelo presidente ainda não chegaram. "Acho que o Lula não tem culpa. Será que ele sabe de tudo isso?", questionou. A cozinha de Sueli Santos da Silva, de 45 anos, moradora do bloco 5, ainda estava inundada. Como a maioria dos moradores, ela veio da remoção da Favela da Embratel, de onde foram retiradas 1.239 famílias. "Aqui é melhor, mas com novos e velhos problemas."

Orçadas em R$ 235 milhões, as obras em Manguinhos devem beneficiar 65 mil moradores com a construção de 1.774 unidades habitacionais. A Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop) informou que técnicos foram ao local e que as rachaduras estão sendo tratadas.

A professora Regina Bienenstein, do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais da Universidade Federal Fluminense, alerta para o risco de degradação rápida. "Não se pode baixar o custo de um projeto habitacional em detrimento da qualidade. Até porque, se o morador não sair da condição de pobreza, ele não tem recursos para fazer a manutenção."

CHUVAS

De acordo coma Defesa Civil do Rio, 3.048 pessoas estão desabrigadas no Estado. A situação é pior em São Gonçalo (região metropolitana), com 3.015 desalojados e 33 desabrigados.