Obra do Rodoanel vai interditar faixa da Anchieta em SP

Obras no trecho sul do Rodoanel Mário Covas vão levar a mudanças estruturais no fluxo do tráfego da região da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 25 e 27 (logo após a fábrica da Volkswagen), onde elas devem chegar na quarta-feira. Em função das obras, a marginal sul, no sentido Litoral, será interditada e o tráfego desviado para a pista central a partir do km 25 por uma alça de acesso. A pista central, que possui duas faixas, vai receber uma terceira neste mesmo trecho para evitar maiores transtornos. O sentido do tráfego não muda. Mas a concessionária Ecovias, que administra a rodovia, não prevê grandes impactos para o motorista no trânsito da área, já que o local é marcado por um movimento tranqüilo de veículos. O ponto de ônibus do km 26,5, instalado na marginal sul, será demolido. Todavia, uma nova parada já foi construída, 50 metros antes, na pista central (km 26,450), no mesmo sentido, para receber os usuários dos coletivos. Uma passarela já existente foi adaptada para dar acesso ao novo ponto. Até o final do ano, os motoristas e moradores terão de conviver com as alterações no sentido Litoral. Segundo a Secretaria de Transportes do Estado, as obras na rodovia devem acabar em dezembro.