Obra em estação deixa 235 mil sem água na Grande SP Os trabalhos para melhorias na Estação Elevatória de Água João 23, na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, vão deixar cerca de 235 mil moradores da região sem abastecimento de água a partir de amanhã. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os testes operacionais de uma nova elevatória e adutora que compõem o sistema que abastece o município de Taboão da Serra e bairros da região oeste da cidade terão início às 20h do dia 28 e término previsto para as 3h45 do dia 29.