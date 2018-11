Obra interdita Dutra por 90 dias em cidade de SP A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ficara interditada por cerca de 90 dias na região de São José dos Campos (SP) para a realização de reforma das estruturas do Viaduto Vidoca. A interdição começa a partir da zero hora do próximo sábado, 14, na pista expressa sentido capital paulista, na altura do km 147. O tráfego fluirá pela pista marginal da rodovia.