Obra interrompe fornecimento de água no centro de SP Os moradores da região central de São Paulo, principalmente dos bairros Luz, Brás e o Mercado Central, vão ficar sem abastecimento de água neste feriado do dia da Consciência Negra. Uma interrupção para a instalação de uma válvula redutora de pressão com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços de abastecimento de água aos moradores vai provocar a falta de água. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os trabalhos começam às 7h30 de hoje, com previsão de término por volta da manhã de amanhã. A Sabesp pede aos moradores dos bairros atingidos para que usem a água com moderação. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.