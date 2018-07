Obra interrompe tráfego na Anhangüera a partir das 23h Começa hoje, às 23 horas, a construção de uma passarela para a travessia de pedestres a 340 metros do quilômetro 13 da Rodovia Anhangüera, entre São Paulo e Jundiaí. O trânsito ficará interrompido nos dois sentidos das 23 horas de sábado até as 5 horas de domingo, horário de menor fluxo de veículos na região. O motorista que vai para Jundiaí deve pegar o desvio na rua Inácio Luís da Costa, seguir até a avenida Elísio Cordeiro de Siqueira e acessar a Luís Gonçalves Bastos. Em seguida, pegar a rua Fábio de Almeida e seguir pela avenida Mutinga até a Anhangüera. Quem segue para a Capital precisa entrar na avenida Mutinga, pegar as ruas Cândido Portinari, Manoel Monteiro de Araújo, Alexandre Colares e seguir até o acesso da Anhangüera. A concessionária AutoBan informará sobre desvios em painéis eletrônicos na entrada da rodovia. A obra começa com a colocação de duas vigas de 60 metros e 140 toneladas. A passarela, que exigiu investimento de R$ 1,160 milhão, será feita de peças pré-moldadas de concreto e terá proteção de tela galvanizada, corrimão e iluminação. A AutoBan pretende concluir os trabalhos na segunda quinzena de fevereiro, e diz que alertará os motoristas sobre eventuais interrupções do tráfego.