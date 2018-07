Obra mostra um autor inquieto

Penso que esse desejo de "origem" viabilizou, no início, o êxito artístico de Silva, mas, também, é óbvio que não poderia explicá-lo por completo.

Silva, por seu lado, apoiou-se muito nessa noção de pintor primitivo, não só nos primeiros anos de sua carreira. Inteligente, aceitou-se como o artista que o meio queria ver. No entanto, se, por um lado, o epíteto de primitivo dava-lhe identidade, por outro, cerceava-o justamente no que mais prezava: o progresso da própria obra. Penso que essa contradição acompanhou o pintor durante toda a sua trajetória. Não é raro encontrar nos textos críticos sobre ele argumentos que contestam sua ingenuidade, sua pureza, justamente porque sofrera algumas influências, ou porque tivesse resolvido transformar seu trabalho. Seria o caso, então, de salvar o Silva do próprio Silva? Não há dúvida, porém, de que, essa espécie de cobrança mal disfarçava uma ordenação repressiva.

A esse questionamento, o artista respondia com raiva. Chegou a interromper e a destruir algumas pinturas de uma série em que usava uma técnica parecida com o pontilhismo, porque um crítico disse que estava imitando Van Gogh; pintou telas em que apareciam enforcados os seus detratores, numa execução em efígie, ou, então, vingou-se escrevendo impropérios nos vários romances e relatos sobre sua vida.

Apesar desse regime ambivalente - no qual o que o nutria também o paralisava -, Silva conseguiu dotar sua obra de um inquestionável movimento, em que está patente o artista inquieto que ele era: sempre aprendeu com suas experiências e nunca deixou de explorar todos os aspectos que descobria no fazer. Essas qualidades tornavam-no autêntico, para além do simples rótulo de "pintor puro". Talvez essa tenha sido sua melhor resposta, a mesma que responde pela qualidade própria de sua produção.

Theon Spanudis, que, segundo Olívio Tavares de Araújo, seria o "inventor" da genialidade de Silva, dividiu o trabalho do pintor em quatro fases . A primeira seria caracterizada pelo uso de cores mais escuras, plúmbeas, densas de mistério. A segunda, iniciada em 1948, sugere já um outro lirismo, dotado de cores mais vivas e claras. A terceira, seria o já mencionado pontilhado, e a quarta, e mais duradoura, apresenta cores mais cruas e violentas, formas mais ágeis, simplificadas e concentradas. (...)

Acredito, ainda, que a pintura de Silva não possui a característica de um simples inventário de usos e costumes. Não tem ela nada de conformista e de simples rememoração. O que faz a sua diferença é justamente um movimento interno, uma vontade de progresso (...). Em texto conhecido, Antonio Candido refere-se a uma dualidade muito presente nos homens do campo, que ele chamou de "saudosismo transfigurador". Seria algo como transformar o passado em uma idade de ouro, uma utopia, já que o presente, apesar de trazer alguns benefícios, estaria sempre identificado com uma noção de crise, na qual os valores de sua cultura estariam sob ameaça.