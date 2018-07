Obra na Av. República do Líbano pode durar 4 meses A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida República do Líbano, no sentido Itaim, no trecho entre a Avenida Ibirapuera e Alameda Jauaperi, na zona Sul de São Paulo, a partir das 17 horas de domingo (5), para que a prefeitura faça obras na galeria de águas pluviais. A previsão de liberação da via é setembro.