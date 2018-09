Obra na pista do aeroporto de Curitiba começa 2ª feira As obras de revitalização da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, terão início na próxima segunda-feira. Os serviços compreendem recapeamento de toda a extensão da pista do aeroporto - que possui 2.215 metros de extensão, implantação de grooving (ranhuras na pista para ajudar a frear os aviões), entre outros. As mudanças devem permitir pousos e decolagens em situação de baixa visibilidade.